Çin'in Shandong Eyaletinde Dış Ticaret 2022'nin İlk Dört Ayında %14,2 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Shandong Eyaletinde Dış Ticaret 2022'nin İlk Dört Ayında %14,2 Arttı

13.05.2022 16:51
Çin'in Shandong Eyaletinde Dış Ticaret 2022'nin İlk Dört Ayında %14,2 Arttı

QİNGDAO, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan Qingdao'daki Qianwan Konteyner Terminali'ne yanaşan bir konteyner gemisi görülüyor, 1 Mayıs 2022.

QİNGDAO, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan Qingdao'daki Qianwan Konteyner Terminali'ne yanaşan bir konteyner gemisi görülüyor, 1 Mayıs 2022. Qingdao Gümrükleri tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin dış ticaretinde, 2022'nin ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 artış kaydedildiği belirtildi. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

YORUMLAR
500
Çin'deki Yungang Mağaraları'nı Korumak İçin Dijitalleşmeden Yararlanılıyor Çin'deki Yungang Mağaraları'nı Korumak İçin Dijitalleşmeden Yararlanılıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Shandong, 1 Mayıs, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Shandong Eyaletinde Dış Ticaret 2022'nin İlk Dört Ayında %14,2 Arttı - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:22:11. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in Shandong Eyaletinde Dış Ticaret 2022'nin İlk Dört Ayında %14,2 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement