Çin'in Shandong Eyaletinde Dış Ticaret 2022'nin İlk Dört Ayında %14,2 Arttı - Son Dakika

QİNGDAO, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan Qingdao'daki Qianwan Konteyner Terminali'ne yanaşan bir konteyner gemisi görülüyor, 1 Mayıs 2022. Qingdao Gümrükleri tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin dış ticaretinde, 2022'nin ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 artış kaydedildiği belirtildi. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)