Çin'in Shanxi Eyaletinde Antik Porselen Fırını Sahası Gün Yüzüne Çıkarıldı - Son Dakika

TAİYUAN, 22 Nisan (Xinhua) -- Shanxi Eyaleti Arkeoloji Enstitüsü, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde Sui Hanedanlığı (581-618) ve erken dönem Tang Hanedanlığı'na (618-907) tarihlenen bir porselen fırını sahasının bulunduğunu duyurdu.

Fırın sahası, eyaletin merkezi Taiyuan kentinin Jinyuan ilçesindeki bir antik kasaba alanında yer alıyor. Jinyang adındaki kasaba, Tang Hanedanlığı'ndaki en önemli yerleşim yerlerinden biriydi.

Enstitü, arkeologların fırın sahasını geçen yıl keşfettiğini ve kazı sonrasında üç porselen fırını, dokuz çukur ve birkaç bin porselen parçasının gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Tarihsiz arşiv fotoğrafında Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan kentinin Jinyuan ilçesindeki bir porselen fırını sahası görülüyor. (Fotoğraf: Shanxi Eyaleti Arkeoloji Enstitüsü/Xinhua aracılığıyla)

Fırın sahasında hem seladon seramiklerin hem de kaliteli beyaz sırlı porselenlerin üretildiğini söyleyen arkeologlar, bunun antik dönemlerdeki Çin porselenlerinin incelenmesi açısından büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Kazı projesinden sorumlu Han Binghua, "Bu dönemde kaliteli beyaz porselen yapabilecek çok az fırın sahası vardı. Ortaya çıkarılan kaliteli beyaz porselen parçaları, bu sahadaki mükemmel işçiliği ortaya koyuyor" diye konuştu.

Han, "Porselen fırını sahaları genel olarak yerleşim alanlarından ayrıdır, ancak bu fırın sahası bir sarayın içinde yer alıyor. Bu da merak uyandıran bir durum" ifadelerini kullandı.