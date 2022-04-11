Çin'in Shanxi Eyaletinde Tang Hanedanlığı'na Ait Mezarlar Bulundu - Son Dakika

TAİYUAN, 11 Nisan (Xinhua) — Arkeologlar, bulunan mezarların Shuozhou kentine bağlı Houzhai köyünün 2 km kadar batısında, antik çağlarda çiftçi ve göçebe kültürlerin birbirine karıştığı kilit bir bölgede bulunduğunu söylediler. Arkeologlar mezarların şekil, özellik ve tarzlarına dayanarak üç mezar sahibinden ikisinin karı koca olduğu tahmininde bulunuyor. Mezarda gün ışığına çıkarılan kalıntılar arasında çanak çömlekler, cilalanmış ahşap eşyalar, demir eşyalar, taştan yapılma araçlar, bakır sikkeler, gümüş süs eşyaları, kemikten yapılma taraklar ve kule şekilli kaplar bulunuyor.

Shanxi arkeoloji enstitüsünden Gao Zhenhua, "Kule şekilli kaplara Tang Hanedanlığı öncesine ait mezarlarda rastlanmamıştı" diyerek bunların geleneksel defin adetlerinin ve Budizm'in ortaya çıkışının bir sonucu olarak gün yüzüne çıkan yeni bir obje olduğunu sözlerine ekledi. Gao, "Bu kapların ölenlerin, ölüler diyarında yeme ve içmelerine yardımcı olacağına inanılıyordu" dedi. Gao, mezarlarda bulunan malzemelerin zaman, ölçek, coğrafi ortam ve sayıları göz önünde bulundurulduğuna üç mezar sahibinin de sıradan kişiler olduğu sonucuna varılabileceğini söyledi.