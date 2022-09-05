Video: Yabancı Diplomatlar Çin'in Düşük Karbonlu Gelişiminden Etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Yabancı Diplomatlar Çin'in Düşük Karbonlu Gelişiminden Etkilendi

05.09.2022 20:59
Video: Yabancı Diplomatlar Çin'in Düşük Karbonlu Gelişiminden Etkilendi

Çin'in Shanxi kentindeki bir foruma katılan bazı diplomatlar, Çin'in karbon emisyonlarının azaltılmasında büyük çaba sarf ettiğini ve bunun Çin'in yeşil ve düşük karbonlu gelişimi konusundaki kararlılığını açıkça gösterdiğini söyledi.

Çin'in Shanxi kentindeki bir foruma katılan bazı diplomatlar, Çin'in karbon emisyonlarının azaltılmasında büyük çaba sarf ettiğini ve bunun Çin'in yeşil ve düşük karbonlu gelişimi konusundaki kararlılığını açıkça gösterdiğini söyledi.

2022 Taiyuan Enerji Düşük Karbonlu Kalkınma Forumu üç gün sürdü ve Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan'da Cumartesi günü sona erdi.

İRİT BEN-ABBA, İsrail'in Çin Büyükelçisi

"Bütün dünya büyük iklim sorunlarından sıkıntı çekiyor. Daha fazla işbirliği için büyük umutlarımız var. Çin ile işbirliği yapmaya kesinlikle çok hevesliyiz."

ELİA KAİYAMO, Namibya'nın Çin Büyükelçisi

"Çin'in çabaları hakkında daha fazla okuyorum. Çin çok şey yapıyor ve dünyada iyi bir örnek olarak onu takip ediyoruz. Beş yıldır burada yaşıyorum ve bunun etkisini görüyorum, işe yarıyor ve bundan gurur duyuyoruz. Elbette Çin'in bunu yapabileceğine inanıyorum. Kapasiteleri var, taahhütleri ve iradeleri var. Birlikte çalışmamıza ihtiyaç var. Ortak bir geleceğe ve ortak bir refaha sahip olabilmemiz için Çin ile sadece işbirliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor."

DORTHE LANGE, Danimarka Krallığı Büyükelçiliği Misyonu Başkan Yardımcısı

"Çin, karbon nötrlüğü için 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını en üst düzeye çıkarmak ve 2060 yılına kadar karbon nötr olmak amacıyla gerçekten iddialı hedefler belirledi. Gerçekten dikkate değer bir başarı olacak. Çin halihazırda yenilenebilir enerji, güneş ve rüzgar enerjisinde dünyanın en büyük yatırımcısı ve burada, Çin'de her yıl kurulan yenilenebilir enerji kapasitesinin seviyesinden gerçekten etkilendim. Bu yüzden iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğinin kesinlikle çok önemli olduğuna inanıyorum. Çin'in bu konuda önemli bir ortak olduğunu düşünüyorum. Çin, küresel olarak iklim değişikliğine karşı mücadele için gerekli olacak bir dizi teknolojide küresel bir öncüdür. Dolayısıyla Çin'in bu çözümlerle diğer birçok ülkeye ilham vereceğine inanıyorum ve umuyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taiyuan'dan bildiriyor.

YORUMLAR
500
Video: Sıfır Enerjili Ev, Çin'de Düşük Karbonlu Yaşamın Geliştirilmesinde Yeni Bir Seçenek Sunuyor Video: Sıfır Enerjili Ev, Çin'de Düşük Karbonlu Yaşamın Geliştirilmesinde Yeni Bir Seçenek Sunuyor Çin, Taiwan'a Yeni Parti Silah Satışının ABD Tarafından Onaylanmasını Kınadı Çin, Taiwan'a Yeni Parti Silah Satışının ABD Tarafından Onaylanmasını Kınadı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanxi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Yabancı Diplomatlar Çin'in Düşük Karbonlu Gelişiminden Etkilendi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
20:18 Şırnak'ta dikkat çeken takı geleneği! Oy kullanır gibi sandık kuruldu
20:15 Beşiktaş'ta Dele Alli şoku! Sahalardan uzak kalacağı tarih netleşti
19:41 Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı
19:19 Yerde yarım milyondan fazla para buldu! Çantayı sahibine ulaştırdı
19:16 Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist yakayı ele verdi
18:46 Burak Yılmaz'dan hakkında çıkan iddialara ilişkin sitemkar sözler
18:24 Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi?
18:05 Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi için harekete geçildi
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 20:59:38. #1.13#
SON DAKİKA: Video: Yabancı Diplomatlar Çin'in Düşük Karbonlu Gelişiminden Etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement