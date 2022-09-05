Video: Yabancı Diplomatlar Çin'in Düşük Karbonlu Gelişiminden Etkilendi

Çin'in Shanxi kentindeki bir foruma katılan bazı diplomatlar, Çin'in karbon emisyonlarının azaltılmasında büyük çaba sarf ettiğini ve bunun Çin'in yeşil ve düşük karbonlu gelişimi konusundaki kararlılığını açıkça gösterdiğini söyledi.

2022 Taiyuan Enerji Düşük Karbonlu Kalkınma Forumu üç gün sürdü ve Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan'da Cumartesi günü sona erdi.

İRİT BEN-ABBA, İsrail'in Çin Büyükelçisi

"Bütün dünya büyük iklim sorunlarından sıkıntı çekiyor. Daha fazla işbirliği için büyük umutlarımız var. Çin ile işbirliği yapmaya kesinlikle çok hevesliyiz."

ELİA KAİYAMO, Namibya'nın Çin Büyükelçisi

"Çin'in çabaları hakkında daha fazla okuyorum. Çin çok şey yapıyor ve dünyada iyi bir örnek olarak onu takip ediyoruz. Beş yıldır burada yaşıyorum ve bunun etkisini görüyorum, işe yarıyor ve bundan gurur duyuyoruz. Elbette Çin'in bunu yapabileceğine inanıyorum. Kapasiteleri var, taahhütleri ve iradeleri var. Birlikte çalışmamıza ihtiyaç var. Ortak bir geleceğe ve ortak bir refaha sahip olabilmemiz için Çin ile sadece işbirliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor."

DORTHE LANGE, Danimarka Krallığı Büyükelçiliği Misyonu Başkan Yardımcısı

"Çin, karbon nötrlüğü için 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını en üst düzeye çıkarmak ve 2060 yılına kadar karbon nötr olmak amacıyla gerçekten iddialı hedefler belirledi. Gerçekten dikkate değer bir başarı olacak. Çin halihazırda yenilenebilir enerji, güneş ve rüzgar enerjisinde dünyanın en büyük yatırımcısı ve burada, Çin'de her yıl kurulan yenilenebilir enerji kapasitesinin seviyesinden gerçekten etkilendim. Bu yüzden iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğinin kesinlikle çok önemli olduğuna inanıyorum. Çin'in bu konuda önemli bir ortak olduğunu düşünüyorum. Çin, küresel olarak iklim değişikliğine karşı mücadele için gerekli olacak bir dizi teknolojide küresel bir öncüdür. Dolayısıyla Çin'in bu çözümlerle diğer birçok ülkeye ilham vereceğine inanıyorum ve umuyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taiyuan'dan bildiriyor.