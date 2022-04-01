Çin'in Shenzhou-13 Taykonotları Nisan Ayında Dünya'ya Dönüş İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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Çin'in Shenzhou-13 Taykonotları Nisan Ayında Dünya'ya Dönüş İçin Hazırlanıyor

01.04.2022 12:56
Çin'in Shenzhou-13 Taykonotları Nisan Ayında Dünya'ya Dönüş İçin Hazırlanıyor

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) — Shenzhou-13 misyonu, üç taykonotu altı aylık bir görev için 16 Ekim 2021'de Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderdi. Bu ülkenin insanlı uzay programında şimdiye kadarki en uzun görev süresi oldu. Taykonotlar son birkaç ay boyunca aralarında iki araç dışı faaliyet, iki canlı bilim dersi ve bir dizi bilim-teknoloji deneyinin ve uygulama projelerinin […]

Çin'in Shenzhou-13 Taykonotları Nisan Ayında Dünya'ya Dönüş İçin Hazırlanıyor

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) — Shenzhou-13 misyonu, üç taykonotu altı aylık bir görev için 16 Ekim 2021'de Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderdi. Bu ülkenin insanlı uzay programında şimdiye kadarki en uzun görev süresi oldu. Taykonotlar son birkaç ay boyunca aralarında iki araç dışı faaliyet, iki canlı bilim dersi ve bir dizi bilim-teknoloji deneyinin ve uygulama projelerinin bulunduğu birçok görevi tamamladı.

Çinli astronotlar ayrıca ilk kez manuel teleoperasyon ekipmanını, kargo aracı ve uzay istasyonunun buluşma ve kenetlenme işlemi için kullandı. Çin'in uzay istasyonunun çekirdek modülü şu anda istikrarlı bir şekilde çalışıyor.

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Uzay İstasyonu, 16 ekim, Nisan, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Shenzhou-13 Taykonotları Nisan Ayında Dünya'ya Dönüş İçin Hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Shenzhou-13 Taykonotları Nisan Ayında Dünya'ya Dönüş İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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