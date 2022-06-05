Çin'in Shenzhou-14 Uzay Aracı Belirlenen Yörüngeye Girdi, Mürettebatın Durumu İyi - Son Dakika
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Çin'in Shenzhou-14 Uzay Aracı Belirlenen Yörüngeye Girdi, Mürettebatın Durumu İyi

05.06.2022 11:24
Çin'in Shenzhou-14 Uzay Aracı Belirlenen Yörüngeye Girdi, Mürettebatın Durumu İyi

JİUQUAN, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin'in, Pazar günü üç astr onotunu altı aylık bir görev için uzay istasyonuna gönder mek üzere fırlattığı mürettebatlı uzay aracı Shenzhou-14, fırlatmadan 577 saniye kadar sonra roketten ayrılarak bel irlenen yörüngesine girdi.

JİUQUAN, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin'in, Pazar günü üç astr onotunu altı aylık bir görev için uzay istasyonuna gönder mek üzere fırlattığı mürettebatlı uzay aracı Shenzhou-14, fırlatmadan 577 saniye kadar sonra roketten ayrılarak bel irlenen yörüngesine girdi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMS A), mürettebatın iyi durumda olduğunu ve fırlatmanın tam anlamıyla başarılı olduğunu duyurdu. Üç astronot yer ekibiyle işbirliği içinde Tiangong uzay istasyonunun montaj ve inşasını tamamlayacak ve uzay istasyonunu, mevcut tek-modüllü yapıdan, çekirdek modül Tianhe ile laboratuvar modülleri Wentian ve Mengtian'dan oluşan üç modüllü ulusal bir uzay istasyonu haline getirecek.

CMSA'nın verdiği bilgiye göre, Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı r oketinin üzerindeki Shenzhou-14, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Pazar günü yerel saatl e 10.44'te (TSİ 05.44) uzaya gönderildi. CMSA direktör yardımcısı Lin Xiqiang Cumartesi düzenlediği basın toplantısında, mürettebatın yer ekibiyle birlikte çalışarak iki laboratuvar modülünün çekirdek modüle kenetlenmesini ve aktarımını sağlayarak buluşmayı tamamlayacağını söyledi. Halen uzay istasyonunda bulunan Tianhe çekirdek modülü Ni san 2021'de fırlatılmıştı. Kalan iki modül olan Wentian laboratuvar modülünün Temmuz'da, Mengtian'ın ise Ekim'de fırlatılması planlanıyor. Shenzhou-14 mürettebatı yörüngede kalacakları süre boyunca, Tianzhou-5 kargo aracı ile Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracının çekirdek modüle kenetlenmesine de tanık olacak. Ayrıca, Aralık ayında Dünya'ya dönmeden önce uzay istasyonunda Shenzhou-15 mürettebatıyla birkaç gün birlikte kalacak ve çalışacaklar.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Shenzhou-14 Uzay Aracı Belirlenen Yörüngeye Girdi, Mürettebatın Durumu İyi - Son Dakika
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