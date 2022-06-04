Çin'in Shenzhou-14 Uzay Görevine Katılacak Astronotlar Açıklandı - Son Dakika
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Çin'in Shenzhou-14 Uzay Görevine Katılacak Astronotlar Açıklandı

04.06.2022 12:44
Çin'in Shenzhou-14 Uzay Görevine Katılacak Astronotlar Açıklandı

JİUQUAN, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında Shenzhou-14 uzay uçuşu görevinin, Çinli astronotlar Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe tarafından yerine getirileceğini ve Chen'in komutan olarak görev yapacağını duyurdu.

JİUQUAN, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında Shenzhou-14 uzay uçuşu görevinin, Çinli astronotlar Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe tarafından yerine getirileceğini ve Chen'in komutan olarak görev yapacağını duyurdu.

Çin'in Shenzhou-14 Uzay Görevine Katılacak Astronotlar Açıklandı

Tarihsiz fotoğrafta Shenzhou-14 uzay uçuşu görevini yerine getirecek üç astronottan biri olan Chen Dong görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Çin'in Shenzhou-14 Uzay Görevine Katılacak Astronotlar Açıklandı

Tarihsiz fotoğrafta Shenzhou-14 uzay uçuşu görevini yerine getirecek üç astronottan biri olan Cai Xuzhe görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Çin'in Shenzhou-14 Uzay Görevine Katılacak Astronotlar Açıklandı

Tarihsiz fotoğrafta Shenzhou-14 uzay uçuşu görevini yerine getirecek üç astronottan biri olan Liu Yang görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Shenzhou-14 Uzay Görevine Katılacak Astronotlar Açıklandı - Son Dakika

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