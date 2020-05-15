- Çin'in Shulan kentinde gönüller, Covid-19'a karşı mücadelede yardıma koştu - Son Dakika

- Çin'in Shulan kentinde gönüller, Covid-19'a karşı mücadelede yardıma koştu

PEKİN - Çin'de karantinaya alınan Shulan kentinde yaklaşık 400 genç, korona virüs salgınıyla mücadele için gönüllü oldu. Gençler, şehirde kurulan 33 kontrol noktasında ateş ölçümü ve malzeme dağıtımı gibi görevleri yürütüyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'de ikinci dalga endişesi sürüyor. Çin'in Jilin eyaletinde yer alan ve yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip Shulan şehri yeni korona virüs vakalarının görülmesinin ardından geçtiğimiz günlerde karantinaya alındı. Kentteki risk seviyesi de yüksek seviyeye çıkarıldı. Kentte 400'den fazla genç, korona virüsle mücadelede yer almak için gönüllü oldu. Genç gönüllüler, şu anda şehirde kurulan 33 kontrol noktasında çalışıyor ve salgın önleme ve kontrol gibi konularda bilgi kaydı, psikolojik danışmanlık, malzemelerin dağıtımı gibi alanlarda hizmet sağlıyor.

Gönüllülerden Zhao Mengda Shulan'daki salgınla mücadele etmek için gönüllü olduğunu belirterek, "Ailem beni destekledi. Koruyucu ekipman iyi ve güvende hissediyorum. Her gün yoldan geçenlerin bilgilerini kaydedeceğim ve ateşlerini ölçeceğim. Sorumlu hissediyorum. Çünkü salgın memleketimde meydana geldi" dedi.

Yeni vakalar Jilin eyaletinden kayda geçti

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde 4 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 82 bin 933'e ulaştığı bildirildi. Vakaların tamamının Jilin eyaletinden olduğu açıklandı. Ülkede yeni ölüm vakası bildirilmezken şu ana kadar korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 633 olarak açıklandı.