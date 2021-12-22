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Çin'in Şian kentinde sokağa çıkma yasağı getirildi - Son Dakika

Çin'in Şian kentinde sokağa çıkma yasağı getirildi

22.12.2021 22:53

Son zamanlarda koronavirüs vakalarındaki artış sebebiyle Çin'in Şian kentinde 13 milyondan fazla kişiye sokağa çıkma yasağı getirildi. Uzun mesafeli otobüs ve uçak seyahatleri durduruldu, iş yerlerine evden çalışma çağrısı yapıldı.

Çin'in Şian kentinde, son günlerde Kovid-19 vaka sayısında görülen artış nedeniyle 13 milyondan fazla kişiye sokağa çıkma yasağı getirildi. Yeni Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla her evden sadece bir kişiye dışarı çıkma imkanı tanındı.

OTOBÜS VE UÇAK SEYAHATLERİ DURDURULDU

Geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağının yanı sıra uzun mesafeli otobüs ve uçak seyahatleri durduruldu, otoyollara kurulan noktalarda Kovid-19 testleri yapılmaya başlandı. Kamu çalışanlarıyla beraber fiziki olarak iş yerinde bulunması zorunlu olmayan kişilere evden çalışma çağrısı yapıldı.

İÇ MEKAN ETKİNLİKLERİ DE YASAK

9 Aralık'tan bu yana 143 Kovid-19 vakasının tespit edildiği Şian'da yetkililer, spor salonları, eğlence mekanları, sinema salonları gibi iç mekan etkinliklerinin geçici olarak yasaklandığını açıklamıştı. Çin'de hayata geçirilen "Sıfır Kovid-19" uygulaması uyarınca, vaka sayısında artış görülen kentlerde geniş kapsamlı test ve aşılama gibi tedbirler alınıyor.

ÜLKEDE 4 BİN 636 KİŞİ KORONA KAYNAKLI HAYATINI KAYBETTİ

Pekin yönetimi, şubatta başlayacak 2022 Kış Olimpiyatları öncesinde salgınla ilgili ciddi tedbirler alıyor. Çin'de şimdiye kadar 100 bin 544 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Şian kentinde sokağa çıkma yasağı getirildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Sokağa Çıkma Yasağı, Uçak, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'in Şian kentinde sokağa çıkma yasağı getirildi - Son Dakika


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