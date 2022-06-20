Çin'in Sichuan Eyaletinde 1.100'ün Üzerinde Antik Mezar Bulundu - Son Dakika
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Çin'in Sichuan Eyaletinde 1.100'ün Üzerinde Antik Mezar Bulundu

20.06.2022 14:13
Çin'in Sichuan Eyaletinde 1.100'ün Üzerinde Antik Mezar Bulundu

CHENGDU, 20 Haziran (Xinhua) -- Arkeologlar, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Yanyuan ilçesinde Shang Hanedanlığı'nın (M.Ö. 1600-M.Ö. 1046) sonlarıyla Batı Han Hanedanlığı'nın (M.Ö. 202-M.S. 25) ilk dönemleri arasına tarihlenen 1.100'ün üzerinde mezar buldu.

CHENGDU, 20 Haziran (Xinhua) -- Arkeologlar, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Yanyuan ilçesinde Shang Hanedanlığı'nın (M.Ö. 1600-M.Ö. 1046) sonlarıyla Batı Han Hanedanlığı'nın (M.Ö. 202-M.S. 25) ilk dönemleri arasına tarihlenen 1.100'ün üzerinde mezar buldu. Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da yer alan Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre Nisan 2020'de başlayan kazı çalışmalarında Laolongtou kalıntı bölgesinde çömlek, bronz, demir, altın ve gümüş eşya içeren 5.000'in üzerinde tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı.

Arkeologlar, çömleklerin çoğunluğunun, kulplu küpler olduğunu söyledi. Bronz eşyalar arasında hasar görmemiş bir tekstil ekipmanı seti, Çin'de türünün ilk modellerinden biri olduğuna inanılan üç tekerlekli bronz binek arabası ve benzersiz yerel inanç ve ibadet şekillerini gösteren çeşitli dal şeklinde bronz eşyalar ön plana çıkıyor. Enstitünün başkan yardımcısı Zhou Zhiqing, "Kazı, Sichuan'ın güneybatısı ve Yunnan'ın batısındaki bronz kültürünün gelişiminin incelenmesi açısından büyük önem taşıyor ve Çin'in güneybatısındaki etnik gruplar arasındaki alışverişlere dair kanıtlar sunuyor" diye konuştu.

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Sichuan Eyaletinde 1.100'ün Üzerinde Antik Mezar Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Sichuan Eyaletinde 1.100'ün Üzerinde Antik Mezar Bulundu - Son Dakika
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