Video: Çin'de Depremin Vurduğu İlçede Öğretmenler Günü Çadır Sınıflarda Kutlandı

Çin'in Sichuan eyaletinde depremin vurduğu Luding ilçesindeki çadır sınıflarda, aynı zamanda Sonbahar Ortası Festivali'ne denk gelen Cumartesi günü Öğretmenler Günü'nü kutlamak için bir dizi etkinlik düzenlendi.

TAO QİAN, Öğretmen:

"Çocuklarla ilgilenmek için elimizden geleni yapıyoruz, çünkü ebeveynleri şu anda çok meşgul olup gönüllü işler yapıyor ve çeşitli yerlerde bir şeylere yardım ediyor olabilir. Tıpkı okula gider gibi, öğretmenler ve onlara eşlik eden diğer çocuklarla her gün buraya gelebilsinler diye bu kursları çocuklar için yaptık. Çadır sınıfları da süsleyerek çocuklar için bayram havası yaratmak istedik."

-CHEN WEİWEİ, Öğretmen:

"Oyunlar, öğrenme ve ruh sağlığı eğitimiyle ilgili seanslarımız var. Rahatlatıcı bir öğrenme ortamı sağlamak ve onları doğal afetin getirdiği panik ve baskıdan kurtarmak istiyoruz. Farklı bir ortamda olmamıza rağmen çocukların sevgimizi ve tutkumuzu hissetmelerini istiyoruz. Sadece öğretmenler onlarla ilgilenmiyor. Dünyadaki birçok insan da endişeli. Çocukların sevgi dolu ve güzel bir kalbe sahip olmalarını istiyoruz."

Luding ilçesi geçen hafta 6,8 büyüklüğündeki bir depremle sarsılmıştı. Yerel yetkililer depremden etkilenen küçükler için geçici konaklama alanları ve çadır sınıfları kurdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Luding'den bildiriyor.