Çin'deki depremde can kaybı 65'e yükseldi - Son Dakika
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Çin'deki depremde can kaybı 65'e yükseldi

06.09.2022 12:58
Çin'deki depremde can kaybı 65'e yükseldi

Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 65'e yükseldi.

Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 65'e yükseldi.

Çin'in Sichuan eyaletinde dün yerel saatle 12.52'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, depremde can kaybı sayısının 65'e yükseldiği, 56'sının durumu ağır olmak üzere 248 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği, kayıp 12 kişiye ise henüz ulaşılamadığı ifade edildi. Deprem sonucu 243 evin yıkıldığı, 13 bin ev ve 7 hidroelektrik santralinin hasar gördüğü, bazı otoyolların ise kullanılamaz hale geldiği bildirdi.

Çin resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde mahsur kalan 200'den fazla kişiyi tahliye etmek için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Depremin merkez üssü Luding bölgesinde hasar gören telefon ve elektrik hatları ile su şebekelerini onarma çalışmaları devam ederken, depremden etkilenenler için gıda yardımları yapılıyor.

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çin'deki depremde can kaybı 65'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'deki depremde can kaybı 65'e yükseldi - Son Dakika
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