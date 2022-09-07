Çin'deki depremde can kaybı sayısı 74'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'deki depremde can kaybı sayısı 74'e yükseldi

07.09.2022 12:28
Çin'deki depremde can kaybı sayısı 74'e yükseldi

Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 74'e yükseldi.

Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 74'e yükseldi.

Çin'in Sichuan eyaletinde geçtiğimiz pazartesi günü yerel saatle 12.52'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, depremde can kaybı sayısının 74'e yükseldiği, 259 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği, kayıp 26 kişiye ise henüz ulaşılamadığı ifade edildi.

Çin resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, heyelan veya bina çökmesine eğilimli bölgelerden 21 binden fazla kişi tahliye edildi. Depremin merkez üssü Luding bölgesinde hasar gören telefon ve elektrik hatları ile su şebekelerini onarma çalışmaları devam ederken, depremden etkilenenler için gıda yardımları yapılıyor. - SİCHUAN

YORUMLAR
500
Çin'in En Doğusundaki Fuyuan Şehri, Balık Ticaretinin En Büyük Pazarlarından Biri Çin'in En Doğusundaki Fuyuan Şehri, Balık Ticaretinin En Büyük Pazarlarından Biri Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Rusya ile Çin arasındaki ticaret ilk 6 ayda yüzde 30 arttı' Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Rusya ile Çin arasındaki ticaret ilk 6 ayda yüzde 30 arttı'
Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çin'deki depremde can kaybı sayısı 74'e yükseldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:08 Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı
17:59 İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi
17:54 "Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu
17:46 Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları
17:37 Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın
17:33 İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi
17:13 Palalı Sabri'nin fuhuş çetesi davası görüldü! Müştekilerin tamamı şikayetinden vazgeçti
17:13 Fenerbahçeli Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e kiralandı
17:00 Manisa'nın Soma ilçesinde bir yangın daha! 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi
16:53 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği söz üzerine Safinaz teyzeyi ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 18:40:25. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'deki depremde can kaybı sayısı 74'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement