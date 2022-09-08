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Çin'in Sichuan eyaletinde geçtiğimiz pazartesi günü yerel saatle 12.52'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, depremde can kaybı sayısının 82'ye yükseldiği, 270'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği, kayıp 35 kişiye ise henüz ulaşılamadığı ifade edildi. Yetkililer, bölgede artçı sarsıntıların devam ettiğini bildirirken, Sichuan eyaletinin Luding bölgesinde yaşanabilecek deprem riski için turuncu uyarı yayınlandığını duyurdu.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çin'deki depremde can kaybı 82'ye yükseldi - Son Dakika

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