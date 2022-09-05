Çin'deki depremde anne panda ve yavrularının kaçtığı anlar görüntülendi - Son Dakika
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Çin'deki depremde anne panda ve yavrularının kaçtığı anlar görüntülendi

05.09.2022 21:58

Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki anne panda ve yavruları depremi hissetmelerinin ardından açık alana kaçtı.

Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki anne panda ve yavruları depremi hissetmelerinin ardından açık alana kaçtı.

Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden kaçan pandalar gündem oldu. Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Shenshuping Koruma Üssünde bulunan anne panda ve yavruları depremi hissetmelerinin ardından bulundukları kapalı alandan açık alana kaçtı. Pandaların kaçtığı anlar anbean kayıt altına alınırken, anne pandanın yavrularının ardından kapalı alanı terk ettiği görüldü.

Öte yandan, Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükselirken, 16 kişiden hala haber alınamadığı ve 50 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki depremde anne panda ve yavrularının kaçtığı anlar görüntülendi - Son Dakika

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