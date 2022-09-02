Çin'de yeni vakalar arttı, halk marketlere hücum etti - Son Dakika
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Çin'de yeni vakalar arttı, halk marketlere hücum etti

02.09.2022 14:13
Çin'de yeni vakalar arttı, halk marketlere hücum etti

Çin'in Sıchuan eyaletine bağlı Chengdu şehrinde Covid-19 vakalarının artması üzerine 4 günlük kapanma uygulanacağı haberinin ardından halk marketlere akın etti.

Çin'in Sıchuan eyaletine bağlı Chengdu şehrinde Covid-19 vakalarının artması üzerine 4 günlük kapanma uygulanacağı haberinin ardından halk marketlere akın etti.

Çin'in en büyük eyaletlerinden biri olan Sıchuan'da artan Covid-19 vakalarının önüne geçilememesinin ardından Çin, yine tam kapanma kararı aldı. Sıchuan'ın en büyük şehri olan Chengdu'da uygulanmasına karar verilen 4 günlük kapanma haberinin yayılmasının ardından halk marketlere akın etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, panik yaşayan vatandaşların süpermarketleri doldurduğu, market raflarının boşaldığı görüldü.

Kararı önceden yayan kişi gözaltına alındı

Sıchuan polisinin 1 Eylül günü kapanma kararını açıklamasına rağmen kararı önceden söyleyen bir kişi, halkı kışkırttığı ve marketlere akın etmesine neden olduğu iddiasıyla 15 gün boyunca gözaltında tutuldu.

(Uğur Rıfat Karlova/İHA)

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de yeni vakalar arttı, halk marketlere hücum etti - Son Dakika

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