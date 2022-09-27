Çin'in Sichuan eyaletinin Luding ilçesinden polis memurları, bir köylünün enkaz altından 100.000 yuandan (yaklaşık 14.000 ABD doları) daha fazla nakit çıkarmasına yardım etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Video: Polis Memurları Bir Köylünün 100.000 Yuan Tutarında Parayı Enkazdan Çıkarmasına Yardım Etti - Son Dakika

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