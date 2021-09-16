Çin'in Siçuan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

??????? Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezine (CENC) göre, merkez üssü Lucou şehrinin Luşien ilçesi olan deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Yerel saatle 04.33'te meydana gelen depremde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 60 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre Siçuan deprem yardım merkezi, Çin'in dört kademeli deprem acil müdahale sisteminde en yüksek ikinci seviye müdahalesini eyalet hükümeti onayıyla etkinleştirdi.

Depremin ardından Lucou şehrinde acil müdahale başlatıldı ve yaklaşık 3 bin kişiyi kurtarmak için seferberlik ilan edildi.