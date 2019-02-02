Çin'in Sincan Politikaları Protesto Edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Çin Büyükelçiliği önünde düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, Almanca, Türkçe ve İngilizce "Uyguların öldürülmesini durdurun", "Doğu Türkistan'a özgürlük", "Zulmü durdurun" şeklinde dövizler taşındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Çin Büyükelçiliği önünde düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, Almanca, Türkçe ve İngilizce "Uyguların öldürülmesini durdurun", "Doğu Türkistan'a özgürlük", "Zulmü durdurun" şeklinde dövizler taşındı.



Türk, "Doğu Türkistan" ve Alman bayraklarının taşındığı gösteride Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi.



Gösteride okunan bildiride Çin yönetiminin Uygurlara yönelik baskılara son vermesi talep edildi.



Dünya Uygurlar Kurultayı Berlin Temsilcisi Gayuv Kurban'ın Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki durumu anlatan bir konuşma yaptığı gösteriye çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

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