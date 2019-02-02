Son Dakika Haberleri: Çin'in Sincan Politikaları Protesto Edildi - Viyana

Çin'in Sincan Politikaları Protesto Edildi - Viyana

37 dakika önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Çin Büyükelçiliği önünde toplanan çok sayıda gösterici, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini protesto etti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Çin Büyükelçiliği önünde toplanan çok sayıda gösterici, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini protesto etti.

Avusturya İslam Federasyonu tarafından düzenlenen gösteride, "Uygur için özgürlük", "Uygur'da zulme hayır", Uygur'da katliamlara son verilsin" yazılı pankartlar açıldı.

Diğer ülkelerde olduğu gibi Viyana'da da okunan basın açıklamasının ardından gösteri sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:13 Kaynak: AA

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