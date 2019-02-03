Son Dakika Haberleri: Çin'in Sincan Politikası İsveç'te Protesto Edildi

Çin'in Sincan Politikası İsveç'te Protesto Edildi

1 saat önce

Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Çin'in Sincan Politikası İsveç'te Protesto Edildi, System.String[]
Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin Büyükelçiliği önünde protesto edildi.


İsveç Uygur Maarif Derneğinin "Doğu Türkistan için direniş, insanlık için diriliş" sloganıyla organize ettiği gösteriye, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) İsveç teşkilatı ve Türk STK'ler destek verdi.


Soğuk hava ve kar yağışı altında 300 kişinin katıldığı gösteride, İsveççe ve İngilizce "Uygur Türklerinin öldürülmesini engelleyin", "Doğu Türkistan'da zulüm var", "Doğu Türkistan'a özgürlük" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.


İsveç Uygur Maarif Derneği Başkanı Abdullah Kökyar, "Çin'in Uygurlara yaptığı baskıların yanı sıra Gulca katliamı için de burada toplandık." dedi.

IGMG İsveç Teşkilatı Sözcüsü Hüseyin Karaca ise Çin'in Uygur Türklerine yaptığı baskıları kınadıklarını belirterek Müslüman ülkeler ve uluslararası kuruluşların Uygur Türklerine sahip çıkmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:46 Kaynak: AA

Uygur, Çin Halk Cumhuriyeti, İsveç, Güncel
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