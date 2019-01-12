Son Dakika Haberleri: Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,1 Büyüklüğünde Deprem

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,1 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,1 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi ülkenin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar vilayetinde 5,1 büyüklüğünde deprem gerçekleştiği duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen sarsıntıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz açıklamada yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:31 Kaynak: AA

Uygur, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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