Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,1 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin
'in Sincan Uygur
Özerk Bölgesi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi ülkenin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar vilayetinde 5,1 büyüklüğünde deprem gerçekleştiği duyurdu.
Yerin 10 kilometre altında kaydedilen sarsıntıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz açıklamada yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:31 Kaynak: AA
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