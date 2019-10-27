Son Dakika Haberleri: Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem

24 dakika önce

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Sincan'ın Aksu vilayetinde 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Yerin 11 kilometre altında meydana gelen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Deprem, Uygur, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:28 Kaynak: AA
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