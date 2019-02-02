Son Dakika Haberleri: Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 Büyüklüğünde Deprem

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Sincan'a bağlı Taçıng bölgesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:49 Kaynak: AA

Uygur, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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