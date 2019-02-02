Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin
'in Sincan Uygur
Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Sincan'a bağlı Taçıng bölgesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:49 Kaynak: AA
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