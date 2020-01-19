Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Çin'in, Uygur Türklerinin yoğunlukta yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Çin'in, Uygur Türklerinin yoğunlukta yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kaşgar vilayetinde 6,4 şiddetinde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Depremin ardından bölgenin Kızılsu vilayetinde 3,4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı.

Yerin 16 kilometre altındaki deprem ve artçı sarsıntılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Deprem, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:02 Kaynak: AA
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