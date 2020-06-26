Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6.4 büyüklüğünde deprem

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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