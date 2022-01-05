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Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde galeri açan Tesla tepki çekti - Son Dakika

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde galeri açan Tesla tepki çekti

05.01.2022 12:39
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde galeri açan Tesla tepki çekti

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, 2021'in son gününde Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde galeri açması, insan hakları savunucuları ve Amerikalı siyasetçilerin tepkisine neden oldu.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, 2021'in son gününde Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde galeri açması, insan hakları savunucuları ve Amerikalı siyasetçilerin tepkisine neden oldu.

Tesla, 31 Aralık Cuma günü Çin'in sosyal medya uygulaması Weibo üzerinden Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de galeri açtığını duyurdu.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Twitter'dan yaptığı açıklamada Tesla'nın kararı için "Ulussuz şirketler, Çin Komunist Partisi'nin bölgede soykırım ve köle iş gücünü gizlemesine yardım ediyorlar." ifadesini kullandı.

Amerika İmalat Birliği Başkanı Scott Paul da Bloomberg'e verdiği mülakatta, "Lafımı esirgemeyeceğim, Sincan'da iş yapan tüm şirketler, oradaki kültürel soykırımın suç ortağıdır. Ancak Tesla'nın eylemleri özellikle alçakçadır." değerlendirmesinde bulundu.

Tesla'nın, Çin'deki 211'inci galerisi olduğu belirtilen mağazanın açılışına insan hakları savunucuları da sert tepki verdi.

Amerika-İslam İlişkileri Konseyi, galerinin derhal kapatılmasını ve "soykırıma ekonomik desteğe varan eylemlerden" vazgeçilmesini istedi.

Konseyin Ulusal İletişim Direktörü Ibrahim Hooper, yayımladığı açıklamada, "Hiçbir Amerikan şirketi, dini ve etnik bir azınlığı hedef alan bir soykırım kampanyasının odak noktası olan bir bölgede iş yapmamalıdır." ifadesini kullandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) araştırmacılarından Sophie McNeill da Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, Pekin ve iş dünyasının uzun süredir karlarını insan haklarından üstün tuttuğunu belirtti.

Bu durumun insanlığa karşı işlenen suçlar konusunda bile değişmediğini kaydeden McNeill, 2022'de bunun devam etmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. McNeill, "Elon Musk ve Tesla yöneticileri, Sincan'da insan haklarını da dikkate almalılar ya da suç ortağı olmayı göze almalılar." değerlendirmesini yaptı.

HRW Direktörü Kenneth Roth da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Uygur Müslümanlarının kitlesel tutuklama ve zulme maruz kaldığı Sincan'da galeri açan Tesla'ya" karşı büyüyen tepkilerin haklı olduğunu ifade etti.

ABD, Sincan'dan ithalatı yasaklamıştı

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'nun sunduğu ve Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri ve diğer dini azınlıkların zorla çalıştırılması yoluyla ürettiği malların ABD'ye ithalatının yasaklanmasını öngören tasarısı ABD Başkanı Joe Biden'ın onayıyla 23 Aralık 2021'de yasalaşmıştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Sincan, Uygur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde galeri açan Tesla tepki çekti - Son Dakika
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