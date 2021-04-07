Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkü iki eski yetkili idama çarptırıldı - Son Dakika

Çin'de, ülkenin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkü iki eski yetkili hakkında "bölücülük ve rüşvet alma" suçlamasıyla idam kararı verildi.

Pekin yönetimi, Sincan Eğitim Departmanının eski Başkanı Sattar Sawut ve Sincan Adalet Departmanının eski Başkanı Shirzat Bawudun hakkında iki yıl ertelemeli idam kararı aldı.

Sincan Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Wang Langtao, basına yaptığı açıklamada, Sawut ve Bawudun'un suçlamaları kabul ettiklerini ve temyiz başvurusunda bulunmadıklarını söyledi.

Wang, Sawut'un ilk ve ortaokullarda okutulan ders kitaplarını derleme ve yayımlama işini 2002'den başlayarak Çin'i bölmek için kullandığını öne sürdü.

Mahkemenin ulaştığı sonuçlara değinen Wang, Sawut'un çevresindekilere kitap derleme işi için ayrılıkçı düşünceleri olan başka kişilerin de seçilmesini söylediğini ileri sürdü.

Sincan Yüksek Halk Mahkemesinden yapılan açıklamada, Sawut hakkında "azınlık dilindeki ders kitaplarına etnik bölücülük, şiddet, terörizm ve dini aşırıcılık içeriklerini ekledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sawut'un onayladığı kitapların 13 yıl kullanıldığı ve bunun önemli sonuçları olduğu belirtildi.

Bu arada, yerel medyada yer alan haberlerde, ülkede 3 eğitim yetkilisine ömür boyu hapis cezası ve 2 ders kitabı editörü hakkında da ceza verildiği ancak bu cezaların detayının henüz bilinmediği bilgisi paylaşıldı.

Sincan Adalet Departmanının eski Başkanı Bawudun ülkeyi bölmek ve rüşvet almakla suçlanıyor

Xinhua ajansının haberine göre, Sincan Adalet Departmanının eski Başkanı Bawudun "Doğu Türkistan İslami Hareketi" (ETIM) ile iş birliği yaparak, bölücüler ile dini aşırıcılara yardım teklif ederek ve ülke dışındaki bölücü güçlerle iş birliği yaparak "ülkeyi bölmekle" suçlanıyor.

Sincan Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Wang, Bawudun'un 11,12 milyon yüen (1,7 milyon dolar) rüşvet aldığını öne sürdü.

Sawut ve Bawudun'un ne zaman yargılandığı ve haklarındaki ölüm cezası kararının ne zaman verildiğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığının hala aktif olduğuna dair güvenilir bir delil olmadığını belirttiği "Doğu Türkistan İslami Hareketi" Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.