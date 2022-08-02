Müslüman öğrenciler, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde buluştu

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden bir üniversite, farklı ülkelerden Müslüman öğrencilere yönelik düzenlediği programla kültürlerin tanışmasına ortam yaratıyor. Toplumsal yapı gereği zorlu şartlarda eğitim gören öğrencileri 2 gün boyunca Sincan'da ağırlayan üniversite, öğrencilerin eğitimden sosyal aktivitelere kadar birçok kolda faaliyet göstermelerine kapı araladı.

Uluslararası eğitim endüstrisi hızla büyümeye devam ederken, dünya genelindeki birçok öğrenci farklı kültürleri keşfetmek, diğer ülkelerdeki öğrencileri tanımak ve yabancı dilde eğitim görmek amacıyla ya yabancı okullara kaydoluyor ya da yurt dışı değişim programlarına katılıyor. Uluslararası eğitim endüstrisi araştırmaları ICEF Monitor'un yayımladığı veriler, 2019'da 5 milyon olan yabancı eğitim kurumlarına kaydolan öğrenci sayısının 2030'da 9 milyona ulaşacağına işaret ederken, dünyanın en yoğun nüfusuna sahip ülkelerinden Çin, öğrenci değişim programlarında da en çok mobiliteye sahip ülkeler arasına giriyor. 2021'de 1 milyonu aşkın öğrencisinin yurt dışında eğitim görmesiyle rekora ulaşan Çin Halk Cumhuriyeti'nde, buna ek olarak 200 bin öğrencinin de yurt dışı eğitim değişim programlarına katıldığı görülüyor.

ÖĞRENCİLER EĞİTİMDEN SOSYAL AKTİVİTEYE KADAR BİRÇOK KOLDA FAALİYET GÖSTERİYOR

Çin, değişim programları aracılığıyla yurt dışından da öğrenci çekmek için çalışıyor. Son olarak Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan ve ülkenin en kapsamlı öğrenci değişim programlarını oluşturan kurumlarından Zhejiang Normal Üniversitesi, ülkelerindeki akranları ve kültürel yapıyı keşfetmeleri amacıyla bu kez yönünü Müslüman öğrencilere çevirdi. Toplumsal yapı gereği zorlu şartlarda eğitim gören öğrencileri 2 gün boyunca Sincan'da ağırlayan üniversite, öğrencilerin eğitimden sosyal aktivitelere kadar birçok kolda faaliyet göstermelerine kapı araladı.

MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLER 2 GÜNLÜĞÜNE ÇİN'İ KEŞFEDİYOR

Uluslarası eğitim değişim programına katılan öğrencilerin tarihi bölgeyi keşfetmenin yanı sıra yerel halkı tanıma fırsatı da elde ettiğini aktaran Zhejiang Normal Üniversitesi Sözcüsü Dong Ruiliang, konuya dair şu bilgiler paylaştı:

"Başta kızlar olmak üzere, dünya genelindeki birçok öğrenci gerek ailelerinden gerekse toplumsal yapılarından dolayı kısıtlamalarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Zhejiang Normal Üniversitesi olarak bu noktada 'Sincan'da Yürümek, Çin'i Hissetmek' isimli öğrenci değişim programımızla hem Afrika'daki hem de yereldeki öğrencilerimize farklı bakış açıları kazandırma ve iki bölgenin sosyal yaşamlarındaki benzerlikleri görmelerine fırsat tanıdık. Değişim programımız sayesinde yakaladığımız başarıyı daha geniş öğrenci kitlesine ulaştırmak amacıyla aynı uygulamayı 2022'nin sonbaharında da gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

ÖĞRENCİLER EĞİTİM GÖRÜRKEN SOSYAL YAŞAMI KEŞFEDİYOR

Dong Ruiliang, programa katılanların görüşleri hakkında da şu bilgileri verdi:

"25 yaşındaki Afrikalı değişim programı öğrencisi Aya, yurt dışında eğitim almanın cinsiyet eşitliği başta olmak üzere birçok toplumsal soruna karşı duyarlılık kazandırdığını düşünüyor. Yaşadığı bölgeden dolayı, yurt dışında eğitim görme arzusuna ailesinin tereddütle yaklaştığını söylüyor. Gerek iş hayatında gerekse eğitimde cinsiyet eşitliğine olan inancıyla üniversitemizin düzenlediği programa başvurmuş. Bu sayede hem Çin'in toplumsal yapısını tanıma hem de tarihi mekanlarını keşfetme fırsatını buldu."

FARKLI ÜLKELERDEN ÖĞRENCİLER PROGRAMIN GEZİSİNDE BULUŞTU

Zhejiang Normal Üniversitesi Sözcüsü Dong Ruiliang, tarihi mekanlardan Kaşgar'ın ünlü gece pazarına uzanan kapsamlı bir gezi programı da düzenlenlediklerini söyleyerek, programa katılanların Sincan'daki öğrencilerle tanışıp kültür alışverişinde bulunduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu program sayesinde, yurt dışından gelen öğrencileri kendi öğrencilerimizle tanıştırma fırsatını bulduk. Özellikle kız öğrenciler, Çin'de yaşayan güçlü kadınları tanımak ve aynı toplumsal değerleri paylaştıklarını öğrenmekten büyük mutluluk duydu."