Çin'in Sınır Ötesi E-ticareti İvme Kazanırken Tüketimde Büyüme de Sağladı - Son Dakika

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in sınır ötesi e-ticareti, Kovid-19 pandemisinin de etkisiyle bir ivme kazanırken bu hızlanma, daha geniş pazar fırsatlarını ve yurtiçi tüketimde büyümeyi de beraberinde getirdi. Küresel danışmanlık şirketi EY tarafından yayınlanan bir rapora göre Çin'de sınır ötesi e-ticaretin pazar hacmi 2021 yılında 14,6 trilyon yuanın (yaklaşık 2,25 trilyon ABD doları) üzerine çıkarken pazarın son beş yıldaki yıllık bileşik büyüme oranı da yaklaşık yüzde 18 oldu. Rapor, sınır ötesi e-ticaretin penetrasyon oranının da yükselerek geçen yıl yüzde 40'a ulaştığını gösteriyor.

Raporda, "Çin'in sınır ötesi e-ticaret pazarı 2015'ten bu yana hızlı bir büyüme bandında yer aldı" denilerek Çin'in destekleyici politikalarının bu gelişmede payı olduğuna işaret edildi. Çin'de, bu yeni ticaret biçiminin denenmesi ve ticaret kanallarının dijitale çevrilmesi için daha 2015 yılından başlayarak Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da sınır ötesi e-ticaret pilot bölgeleri kurulmasına başlandı. Çin Şubat ayında 27 sınır ötesi e-ticaret pilot bölgesini daha toplu olarak ilan ederek hizmete soktu. Bu, hizmet veren altıncı pilot bölge grubu oldu. Böylece ülkede bulunan sınır ötesi e-ticaret pilot bölge sayısı 132'ye yükseldi. Çin Ticaret Bakanlığı Çin'in sınır ötesi e-ticaretinin farklı bölgelerde koordineli bir gelişim gösterdiğini söyledi.

Pilot bölgeler; Çin'de kıyı şeridinde yer alan imalat merkezi Guangdong'dan ülkenin kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan iç liman kenti Alashankou'ya kadar Çin'in hemen hemen bütün eyalet düzeyindeki bölgelerine dağılmış bulunuyor. Çin'in sınır-ötesi e-ticaret kapsamındaki ithalat ve ihracatı 2021'de yıllık yüzde 15 artarak 1,98 trilyon yuana yükseldi. Çin Ticaret Bakanlığı, sınır ötesi e-ticaret ölçeğinin bu yılın ilk yarısında 434,5 milyar yuana çıktığını söyledi. EY raporuna göre sınır ötesi e-ticaret, daha fazla tüketicinin yüz yüze temastan kaçınmak için çevrimiçi alışverişe yönelmesi nedeniyle pandeminin etkilerinin de dengelenmesini sağladı.

Kovid-19'un yeniden ortaya çıkması yiyecek-içecek sektörünü ve seyahat faaliyetlerini baskıladığı için Çin'in tüketici faaliyetlerinde Mart ayında gerileme yaşandı. Buna karşın çevrimiçi satışlar iyi performans gösterdi ve çevrimiçi satış hacmi Ocak-Mart döneminde yüzde 6,6 artarak 3,01 trilyon yuana yükseldi. Çin'in sınır ötesi e-ticaret ithalatı üzerine iiMedia Research tarafından yapılan 2020-2021 araştırma raporu, görüşülen kişilerin yüzde 67,1'inin sınır ötesi e-ticaret platformlarından ürün satın aldığını söylediğini gösterdi. iiMedia Research; Çin'in daha fazla dışa açılması, sınır ötesi e-ticaret sistemindeki kademeli iyileşme ve insanların artan gelirlerinin etkisiyle Çinlilerin ithal mallara yönelik talebinin de artmaya devam edeceğini söyledi.