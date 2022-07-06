Çin'in Sixian İlçesinde Halkın Günlük İhtiyaçları Karşılanıyor - Son Dakika
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Çin'in Sixian İlçesinde Halkın Günlük İhtiyaçları Karşılanıyor

06.07.2022 16:00
Çin'in Sixian İlçesinde Halkın Günlük İhtiyaçları Karşılanıyor

SİXİAN, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Suzhou kentine bağlı Sixian ilçesindeki Jiamei Süpermarketi'nde ürün paketleyen personel, 4 Temmuz 2022.

SİXİAN, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Suzhou kentine bağlı Sixian ilçesindeki Jiamei Süpermarketi'nde ürün paketleyen personel, 4 Temmuz 2022. Yakın zamanda yaşanan Kovid-19 vakalarındaki yeniden artışla mücadele eden Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde günlük ihtiyaçların teminini garanti altına almak amacıyla bir dizi önlem alındı. Yalnızca Pazartesi günü 52 teyit edilmiş ve 164 semptom göstermeyen vakanın bildirildiği virüsün etkisi altındaki Sixian'da, bölge sakinlerinin günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere 60'dan fazla süpermarket organize oldu. İnsanlar arasındaki teması azaltmak üzere bölge sakinleri çevrimiçi sipariş verebiliyor. Sixian Ticaret Bürosu Başkanı Lu Qiang'ın verdiği bilgilere göre Sixian'da günde ortalama olarak yaklaşık 30.000 bireysel ve toplu alışveriş siparişi teslim ediliyor. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Anhui, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Sixian İlçesinde Halkın Günlük İhtiyaçları Karşılanıyor - Son Dakika

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