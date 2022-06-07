Çin'in Sosyal Güvenlik Fonu 2021'de İstikrarlı Biçimde Büyüdü - Son Dakika
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Çin'in Sosyal Güvenlik Fonu 2021'de İstikrarlı Biçimde Büyüdü

07.06.2022 18:53
Çin'in Sosyal Güvenlik Fonu 2021'de İstikrarlı Biçimde Büyüdü

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'de İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, ülkedeki sosyal güvenlik fonu 2021'de gelir ve harcama açısından istikrarlı bir biçimde büyüdü.

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'de İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, ülkedeki sosyal güvenlik fonu 2021'de gelir ve harcama açısından istikrarlı bir biçimde büyüdü. Bakanlık tarafından yayınlanan bir istatistik bültenine göre, fonun geliri 2020'ye göre yüzde 34,6 artarak geçen yıl 6,82 trilyon yuanı (1,02 trilyon ABD doları) aştı. Bültende, aynı dönemde fonun yaklaşık 6,27 trilyon yuanlık bölümünün harcandığı, bunda da önceki yıla göre yüzde 8,9 artış yaşandığı belirtildi. Sosyal güvenlik fonuna yapılan katkılar, temel yaşlılık sigortası, işsizlik sigortası ve işle ilgili yaralanma sigortasından geliyor. 2021'in sonunda, temel yaşlılık sigortası programına katılan insanların sayısı yaklaşık 1,03 milyarı buldu ve fonun birikmiş bakiyesi 6,4 trilyon yuana yaklaştı.

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Kaynak: Xinhua

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