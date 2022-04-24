Çin'in Süt Ürünleri Üretimi 2022'de 39 Milyon Tonu Geçecek - Son Dakika
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Çin'in Süt Ürünleri Üretimi 2022'de 39 Milyon Tonu Geçecek

24.04.2022 17:47
Çin'in Süt Ürünleri Üretimi 2022'de 39 Milyon Tonu Geçecek

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı Gıda ve Beslenme Geliştirme Enstitüsü'nden araştırmacı Yang Zhenni, Çin'in süt ürünleri üretiminin, tüketim talebindeki hızlı artış nedeniyle bu yıl 39,79 milyon tona ulaşmasının beklendiğini belirtti.

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı Gıda ve Beslenme Geliştirme Enstitüsü'nden araştırmacı Yang Zhenni, Çin'in süt ürünleri üretiminin, tüketim talebindeki hızlı artış nedeniyle bu yıl 39,79 milyon tona ulaşmasının beklendiğini belirtti. Yang, ülkedeki süt ürünleri üretiminin 2031 yılında 54 milyon tona yaklaşacağına işaret etti. Süt ürünlerine yönelik tüketim talebi, son 10 yılda ortalama yüzde 3,6 oranında arttı. Hane halkının süt ürünleri tüketimi son iki yılda sıçrama gösterirken, kişi başına tüketim 2021'de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artarak 42,3 kilograma yükseldi.

Talep artışını, insanların sağlık ve beslenmeye giderek artan ilgisine bağlayan Yang, Kovid-19 pandemisinin tüketicilerin tercihlerini etkilediğini ve Çin pazarındaki düşük sıcaklıklı taze süt tüketimini hızlandırdığını belirtti. Yang, soğuk zincir tesislerinin gelişmesi ve insanların görüşlerinin değişmesiyle, peynir ve krema gibi katı süt ürünlerinin tüketimi artarken, sıvı süt ürünlerinde de önemli artış görüldüğünü ifade etti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verileri, Çin'in yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3'lük artışla 7,68 milyon ton süt ürettiğini gösterdi.

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Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Süt Ürünleri Üretimi 2022'de 39 Milyon Tonu Geçecek - Son Dakika
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