Çin'in Suyun Korunmasına Yaptığı Yatırım Ocak-Nisan Döneminde Yüzde 45,5 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Suyun Korunmasına Yaptığı Yatırım Ocak-Nisan Döneminde Yüzde 45,5 Arttı

13.05.2022 10:00
Çin'in Suyun Korunmasına Yaptığı Yatırım Ocak-Nisan Döneminde Yüzde 45,5 Arttı

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı'nın Perşembe günü açıkladığı veriler, Çin'in suyun korunmasına yaptığı yatırımın, 2022'nin ilk dört ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 45,5'lik artışla toplamda 195,8 milyar yuan (yaklaşık 29 milyar ABD doları) olduğunu gösterdi.

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı'nın Perşembe günü açıkladığı veriler, Çin'in suyun korunmasına yaptığı yatırımın, 2022'nin ilk dört ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 45,5'lik artışla toplamda 195,8 milyar yuan (yaklaşık 29 milyar ABD doları) olduğunu gösterdi. Bakanlığın hedeflerine göre, toplamda 30 yeni ana su koruma projesinin inşaatına bu yıl başlanması planlanıyor ve su koruma projeleri inşaatına yapılacak yatırım 800 milyar yuana ulaşacak.

Büyük su koruma projelerinde, sürecin birden fazla kurumu içermesi sebebiyle çoğu zaman hazırlık çalışmalarını sürdürmede zorluklar yaşanıyor. Projeler aynı zamanda kaynak yaratma baskısıyla da karşılaşıyor, ki bu da onların esas olarak devlet yatırımına dayandıkları anlamına geliyor. Bakanlık ve ilgili birimler, bu güçlükleri gidermek için projelerin ön çalışmalarıyla ilgili konuları tartışmak üzere iletişim mekanizmaları kurdu. Aynı zamanda, merkezi yönetimin mali desteğini artırmaya çalışırken yerel yönetimler için özel amaçlı tahviller, finansal ve sosyal sermaye gibi finansman kanallarını artırmaya da çabalıyorlar.

Ocak ila Nisan aylarında dokuz ana su koruma projesinin inşaatı başladı. Bakanlık, yerel yönetimler için yaklaşık 72 milyar yuan değerinde özel amaçlı tahvilin su koruma projelerine ayrıldığını ve bu miktarın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 115 arttığını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Suyun Korunmasına Yaptığı Yatırım Ocak-Nisan Döneminde Yüzde 45,5 Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Suyun Korunmasına Yaptığı Yatırım Ocak-Nisan Döneminde Yüzde 45,5 Arttı - Son Dakika
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