Çin'in Tahıl Üretiminin 2022'de Sabit Kalması Bekleniyor - Son Dakika
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Çin'in Tahıl Üretiminin 2022'de Sabit Kalması Bekleniyor

20.07.2022 14:55
Çin'in Tahıl Üretiminin 2022'de Sabit Kalması Bekleniyor

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yetkilisi Liu Lihua, Çarşamba günü yaptığı açıklamayla, geçen yılki nadir görülen sonbahar selleri, zaman zaman Kovid-19 vakalarında yaşanan artışlar ve küresel tarım ürünleri piyasasındaki büyük dalgalanmalar gibi zorluklara...

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yetkilisi Liu Lihua, Çarşamba günü yaptığı açıklamayla, geçen yılki nadir görülen sonbahar selleri, zaman zaman Kovid-19 vakalarında yaşanan artışlar ve küresel tarım ürünleri piyasasındaki büyük dalgalanmalar gibi zorluklara rağmen Çin'in bu yılki tahıl üretiminin sabit kalmasının beklendiğini duyurdu. Liu, düzenlediği basın toplantısında, "Çin'de bu yıl sorunsuz bir tahıl üretimi durumu yaşanıyor" diye konuştu. Ülkenin yaz tahıl üretimi bu yıl 1,435 milyar kilogram artış gösterdi ve ülkede erken çeltiğin yüzde 60'ından fazlası hasat edildi. Çin'in sonbahar hasadının oldukça bereketli olmasının beklendiğini söyleyen Liu, bu yıl ekim yapılan alanlarda istikrarlı bir genişleme yaşandığını ve sonbahar tahıl ürünlerinin büyüme sürecinin normal olduğunu vurguladı. Sonbahar tahılı, Çin'in toplam tahıl üretiminin yüzde 75'ini, yaz tahılı ve erken çeltik de geri kalan kısmını karşılıyor. Liu, sonbahar hasadının iyi olmasını sağlamak üzere ekilebilir arazi yönetimini güçlendirme ve hava durumu kaynaklı afetlere karşı hazırlığı artırmaya yönelik çalışmalar yapılacağını dile getirdi. Bu yılın hükümet çalışma raporuna göre Çin, 2022'de tüm yılın tahıl üretiminin, 650 milyar kilogramın üzerinde kalmasını sağlamayı amaçlıyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Tahıl Üretiminin 2022'de Sabit Kalması Bekleniyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'in Tahıl Üretiminin 2022'de Sabit Kalması Bekleniyor - Son Dakika
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