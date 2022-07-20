Çin'in Tahıl Üretiminin 2022'de Sabit Kalması Bekleniyor

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yetkilisi Liu Lihua, Çarşamba günü yaptığı açıklamayla, geçen yılki nadir görülen sonbahar selleri, zaman zaman Kovid-19 vakalarında yaşanan artışlar ve küresel tarım ürünleri piyasasındaki büyük dalgalanmalar gibi zorluklara rağmen Çin'in bu yılki tahıl üretiminin sabit kalmasının beklendiğini duyurdu. Liu, düzenlediği basın toplantısında, "Çin'de bu yıl sorunsuz bir tahıl üretimi durumu yaşanıyor" diye konuştu. Ülkenin yaz tahıl üretimi bu yıl 1,435 milyar kilogram artış gösterdi ve ülkede erken çeltiğin yüzde 60'ından fazlası hasat edildi. Çin'in sonbahar hasadının oldukça bereketli olmasının beklendiğini söyleyen Liu, bu yıl ekim yapılan alanlarda istikrarlı bir genişleme yaşandığını ve sonbahar tahıl ürünlerinin büyüme sürecinin normal olduğunu vurguladı. Sonbahar tahılı, Çin'in toplam tahıl üretiminin yüzde 75'ini, yaz tahılı ve erken çeltik de geri kalan kısmını karşılıyor. Liu, sonbahar hasadının iyi olmasını sağlamak üzere ekilebilir arazi yönetimini güçlendirme ve hava durumu kaynaklı afetlere karşı hazırlığı artırmaya yönelik çalışmalar yapılacağını dile getirdi. Bu yılın hükümet çalışma raporuna göre Çin, 2022'de tüm yılın tahıl üretiminin, 650 milyar kilogramın üzerinde kalmasını sağlamayı amaçlıyor.