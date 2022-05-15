Çin'in Tekstil ve Konfeksiyon İhracatı İlk Dört Ayda Yüzde 8,65 Arttı - Son Dakika

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Tekstil ve Konfeksiyon Konseyi, gümrük verilerine referansla Çin'in tekstil ve konfeksiyon ihracatının yılın ilk dört ayında büyüme ivmesini sürdürdüğünü belirtti. Veriler, tekstil ve konfeksiyon ihracatının Ocak-Nisan aylarında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8,65'lik artışla 95,84 milyar ABD dolarına ulaştığını gösterdi. Tekstil ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 11,14 artarak 48,82 milyar dolar olurken, konfeksiyon ihracatı da yüzde 6,17 yükseldi ve 47,02 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülkenin tekstil ihracatı sadece Nisan ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,63'lük artışla 23,59 milyar dolara ulaştı.