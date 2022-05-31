Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği "Tayvan röportajı" nedeniyle İsrail gazetesini tehdit etti - Son Dakika
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Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği "Tayvan röportajı" nedeniyle İsrail gazetesini tehdit etti

31.05.2022 16:45
Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği "Tayvan röportajı" nedeniyle İsrail gazetesini tehdit etti

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, Tayvanlı bir yetkilinin röportajını yayınlayan Jerusalem Post gazetesini arayarak "gazeteyle ilişiğini kesme ve İsrail ile ilişkilerin seviyesini düşürme" tehdidinde bulundu.

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, Tayvanlı bir yetkilinin röportajını yayınlayan Jerusalem Post gazetesini arayarak "gazeteyle ilişiğini kesme ve İsrail ile ilişkilerin seviyesini düşürme" tehdidinde bulundu.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Tayvan Dış İlişkilerden Sorumlu Üyesi Joseph Wu ile gerçekleştirilen röportajın dün internet sitesinde yayınlanmasından sonra gazete Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliğinden bir telefon aldı.

Jerusalem Post Yayın Yönetmeni Yaakov Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin Büyükelçiliğinin kendilerinden Tayvanlı yetkiliyle yapılan röportajı siteden kaldırmalarını istediğini, "aksi takdirde gazeteyle ilişiğini kesmek ve İsrail ile ilişkilerin seviyesini düşürmekle tehdit ettiğini" duyurdu.

Katz, bunun üzerine gazetenin söz konusu röportajı internet sitesinin ardından bugünkü baskısında da yayınladığını belirtti.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı ise sosyal medya hesabı üzerinden Katz'ın yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Ne tür kaba bir diplomat İsrail devletini, basının bağımsızlığını ve özgürlüğünü tehdit edebilir. Belki de otoriterliğin yayılmasının üst sınırı ve yasak bölgesi yoktur." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Jerusalem Post, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği 'Tayvan röportajı' nedeniyle İsrail gazetesini tehdit etti - Son Dakika


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