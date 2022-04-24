Çin'in Telekom Sektörü İlk Çeyrekte İstikrarlı Büyüdü - Son Dakika
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Çin'in Telekom Sektörü İlk Çeyrekte İstikrarlı Büyüdü

24.04.2022 12:06
Çin'in Telekom Sektörü İlk Çeyrekte İstikrarlı Büyüdü

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, Çin'in telekomünikasyon sektörünün yılın ilk çeyreğinde istikrarlı bir genişleme sergilediğini, özellikle büyük veri ve bulut bilişim gibi yeni gelişen iş kollarında hızlı bir büyüme kaydedildiğini gösterdi.

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, Çin'in telekomünikasyon sektörünün yılın ilk çeyreğinde istikrarlı bir genişleme sergilediğini, özellikle büyük veri ve bulut bilişim gibi yeni gelişen iş kollarında hızlı bir büyüme kaydedildiğini gösterdi. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre 2022'nin ilk üç ayında telekomünikasyon sektöründeki toplam gelir yıllık yüzde 9,3 artışla 393,5 milyar yuana (yaklaşık 60,92 milyar ABD doları) yükselirken bu artış geçen yılın aynı döneminde yaşanan artışın 2,8 yüzde puan üzerinde gerçekleşti.

Büyük veri, bulut bilişim, internet veri merkezleri ve Nesnelerin İnterneti gibi yeni gelişen iş kollarında hızlı bir genişleme yaşandı. Çin'in üç telekom devi China Telecom, China Mobile ve China Unicom'un yeni gelişen iş kollarındaki gelirleri yıllık yüzde 36,3 artarak 79,7 milyar yuana çıktı. Yeni gelişen iş kollarına ayrı ayrı bakıldığında, bulut bilişim hizmetleri gelirlerinin yıllık yüzde 138,1, büyük veri ve Nesnelerin İnterneti gelirlerinin ise sırasıyla yüzde 59,1 ve yüzde 23,9 arttığı görülüyor. 5G baz istasyonlarının inşasında da istikrarlı bir ilerleme yaşandı. Çin'de yılın ilk üç ayında 134.000 yeni baz istasyonu kurulurken, Mart sonu itibarıyla ülkedeki baz istasyonlarının sayısı 1,56 milyona ulaştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Telekomünikasyon, Bilişim, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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