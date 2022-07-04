Çin'in Telekomünikasyon Sektörü Ocak-Mayıs Döneminde İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Çin'in Telekomünikasyon Sektörü Ocak-Mayıs Döneminde İstikrarlı Büyüme Kaydetti

04.07.2022 14:50
Çin'in Telekomünikasyon Sektörü Ocak-Mayıs Döneminde İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin telekomünikasyon sektörünün, gelişmekte olan iş kolları ve 5G hizmetlerindeki güçlü genişleme sayesinde yılın ilk beş ayında istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin telekomünikasyon sektörünün, gelişmekte olan iş kolları ve 5G hizmetlerindeki güçlü genişleme sayesinde yılın ilk beş ayında istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, sektör söz konusu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5 artışla toplam 665 milyar yuan (99,46 milyar ABD doları) gelir elde etti. Büyük veri, bulut bilişim, internet veri merkezi ve nesnelerin interneti sektörlerindekiler de dahil olmak üzere gelişmekte olan iş kolları, bu dönemde önemli ölçüde genişlemeye devam etti.

Bakanlığın açıklamasına göre, Çin'in üç telekomünikasyon devi olan China Telecom, China Mobile ve China Unicom'un gelişmekte olan iş kollarının birleşik geliri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,3 artışla 128,3 milyar yuan olarak gerçekleşirken bu, sektörün toplam gelirinin yüzde 19,3'ünü oluşturdu. Mayıs ayı sonu itibarıyla Çin'de 1,7 milyon 5G baz istasyonu kuruldu ve bu da ülkenin mobil ağ baz istasyonlarının yüzde 16,7'sini oluşturdu. Yılın ilk beş ayında yaklaşık 275.000 5G baz istasyonu inşa edildi. Veriler ayrıca, üç telekom devinin 5G cep telefonu kullanıcılarının Mayıs sonunda 428 milyona ulaştığını ve Çin'in toplam cep telefonu kullanıcılarının yüzde 25,8'ini temsil ettiğini gösterdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Telekomünikasyon Sektörü Ocak-Mayıs Döneminde İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika

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