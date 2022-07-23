Çin'in Temiz Kaynaklardan Elektrik Üretimi Yılın İlk Yarısında Yüzde 12,8 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Temiz Kaynaklardan Elektrik Üretimi Yılın İlk Yarısında Yüzde 12,8 Arttı

23.07.2022 16:21
Çin'in Temiz Kaynaklardan Elektrik Üretimi Yılın İlk Yarısında Yüzde 12,8 Arttı

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin verilerine göre, Çin'in su, rüzgar ve güneş gibi temiz kaynaklardan enerji üretimi, 2022'nin ilk yarısında hızlı büyüme göstererek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artışla 1,235 trilyon kilovat-saate ulaştı.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin verilerine göre, Çin'in su, rüzgar ve güneş gibi temiz kaynaklardan enerji üretimi, 2022'nin ilk yarısında hızlı büyüme göstererek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artışla 1,235 trilyon kilovat-saate ulaştı. Ocak-Haziran döneminde Çin'de enerji arzı ve elektrik şebekesi projelerine yapılan yatırımlar büyük artış gösterdi. Elektrik şebekesi alanında tamamlanan yatırımlar, geçen yıla göre yüzde 9,9 artışla 190,5 milyar yuana (yaklaşık 28,21 milyar ABD dolarına) çıktı. Verilere göre Haziran sonu itibarıyla Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi, bir önceki yıla göre yüzde 8,1'lik artışla 2,44 milyar kilovata ulaştı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Temiz Kaynaklardan Elektrik Üretimi Yılın İlk Yarısında Yüzde 12,8 Arttı - Son Dakika

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