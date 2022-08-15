DÜNYANIN EN YÜKSEK YAPILARI - Tianjin CTF Finans Merkezi - Son Dakika
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DÜNYANIN EN YÜKSEK YAPILARI - Tianjin CTF Finans Merkezi

15.08.2022 09:56

Çin'in Tianjin kentindeki yapımı 2019'da tamamlanan 530 metre yüksekliğe sahip ve 100 katlı gökdelen Tianjin CTF Finance Center, havadan görüntülendi.

Çin'in Tianjin kentindeki yapımı 2019'da tamamlanan 530 metre yüksekliğe sahip ve 100 katlı gökdelen Tianjin CTF Finance Center, havadan görüntülendi.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DÜNYANIN EN YÜKSEK YAPILARI - Tianjin CTF Finans Merkezi - Son Dakika

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