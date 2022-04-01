Çin'in Tianzhou-2 Kargo Uzay Aracı, Dünya'nın Atmosferine Giriş Yaptı - Son Dakika

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) — Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın Perşembe günü bildirdiğine göre Çin'in Tianzhou-2 kargo uzay aracı, Beijing saatiyle 18.40'ta yer kontrolü altında Dünya'nın atmosferine giriş yaptı. Ajans, uzay aracının büyük bölümünün işlem sırasında yandığını ve sadece küçük miktarda enkazın Güney Pasifik'te belirlenen alana güvenli şekilde düştüğünü söyledi. (Fotoğraf: Guo Zhongzheng/Xinhua) Beijing Uzay Kontrol Merkezi'nde çekilen fotoğrafta Tianzhou-2 kargo uzay aracının temsili görseli görülüyor, 31 Mart 2022.