Çin'in Tianzhou-3 Kargo Uzay Aracı Kontrollü Şekilde Atmosfere Yeniden Girecek - Son Dakika
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Çin'in Tianzhou-3 Kargo Uzay Aracı Kontrollü Şekilde Atmosfere Yeniden Girecek

26.07.2022 20:02
Çin'in Tianzhou-3 Kargo Uzay Aracı Kontrollü Şekilde Atmosfere Yeniden Girecek

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı Salı günü yaptığı açıklamada, Tianzhou-3 kargo uzay aracının Çarşamba günü kontrollü bir şekilde atmosfere yeniden giriş yapacağını duyurdu.

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı Salı günü yaptığı açıklamada, Tianzhou-3 kargo uzay aracının Çarşamba günü kontrollü bir şekilde atmosfere yeniden giriş yapacağını duyurdu. Ajans, Güney Pasifik'te denize küçük bir miktar enkaz düşmesinin beklendiğini aktardı. Ajans, kargo uzay aracının Çin'in uzay istasyonu kombinasyonundan 17 Temmuz'da ayrıldığını ve ardından planlandığı şekilde yörüngede uzay teknolojisi testleri gerçekleştirdiğini de belirtti. Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan 20 Eylül 2021'de uzaya fırlatılan Tianzhou-3, inşaatı devam eden uzay istasyonuna malzeme taşımıştı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Uzay Aracı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Tianzhou-3 Kargo Uzay Aracı Kontrollü Şekilde Atmosfere Yeniden Girecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Tianzhou-3 Kargo Uzay Aracı Kontrollü Şekilde Atmosfere Yeniden Girecek - Son Dakika
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