Çin'in Tianzhou-3 Kargo Uzay Aracı Uzay İstasyonu Bileşiminden Ayrıldı

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, Çin'in uzay istasyonu için malzeme taşıyan Tianzhou-3 kargo uzay aracı, belirlenen tüm görevleri tamamlamasının ardından Pazar günü Beijing saatiyle 10.59'da yörüngedeki istasyon kombinasyonundan ayrıldı. Çin, ülkenin inşaatı devam eden uzay istasyonuna altı tonluk ürün taşıyan Tianzhou-3'ü 20 Eylül 2021'de ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya fırlatmıştı. Ajansın açıklamasında Tianzhou-3 kargo uzay aracının an itibariyle iyi durumda olduğu ve gelecekte yerden kontrol altında atmosfere yeniden gireceği kaydedildi.