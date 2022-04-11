Çin'in Tianzhou-4 Görevinde Kullanılacak Roket Fırlatma Sahasına Ulaştı - Son Dakika
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Çin'in Tianzhou-4 Görevinde Kullanılacak Roket Fırlatma Sahasına Ulaştı

11.04.2022 16:24
Çin'in Tianzhou-4 Görevinde Kullanılacak Roket Fırlatma Sahasına Ulaştı

WENCHANG, 11 Nisan (Xinhua) — Çin İnsanlı Uzay Ajansı, roketin, halihazırda Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na nakledilmiş olan Tianzhou-4 kargo uzay aracıyla birlikte fırlatma sahasında monte edilip test edileceğini duyurdu. Ajans, fırlatma alanındaki tesislerin iyi durumda olduğunu ve göreve dahil olan tüm sistemlerde yapılan hazırlıkların sorunsuz bir şekilde ilerlediğini bildirdi.

Çin'in Tianzhou-4 Görevinde Kullanılacak Roket Fırlatma Sahasına Ulaştı

WENCHANG, 11 Nisan (Xinhua) — Çin İnsanlı Uzay Ajansı, roketin, halihazırda Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na nakledilmiş olan Tianzhou-4 kargo uzay aracıyla birlikte fırlatma sahasında monte edilip test edileceğini duyurdu. Ajans, fırlatma alanındaki tesislerin iyi durumda olduğunu ve göreve dahil olan tüm sistemlerde yapılan hazırlıkların sorunsuz bir şekilde ilerlediğini bildirdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Uzay Aracı, Nisan, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Tianzhou-4 Görevinde Kullanılacak Roket Fırlatma Sahasına Ulaştı - Son Dakika
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