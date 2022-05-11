Çin'in Tianzhou-4 kargo aracı uzay istasyonuna kenetlendi - Son Dakika

- Çin'in Tianzhou-4 kargo aracı uzay istasyonuna kenetlendi

PEKİN - Çin'in kargo uzay aracı Tianzhou-4, ülkenin yapım aşamasındaki uzay istasyonunun çekirdek modülüne başarıyla kenetlendi.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilen kargo aracı Tianzhou-4, Çin'in Dünya'nın yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'ye ulaştı. Haziran ayında Shenzhou-14 ile istasyona gönderilecek 3 taykonotun 6 aylık görevi için gerekli ekipman ve malzemeleri taşıyan Tianzhou-4, Tianhe'ye başarıyla kenetlendi. Kenetlenme işlemi hızlı teknoloji kullanılması sonucu yaklaşık 6,5 saat sürdü. 10.6 metre uzunluğundaki kargo aracı, Shenzhou-14 görevi için getirdiği ekipman ve malzemeleri şu anda boş olan Tianhe'ye teslim etti.

Çin'in uzay istasyonu inşaatının tamamlanması için bu yıl 5 uzay uçuşu daha gerçekleştirilecek.