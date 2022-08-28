Tibet'te Kovid-19 salgını nedeniyle 100'den fazla yetkili cezalandırıldı - Son Dakika
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Tibet'te Kovid-19 salgını nedeniyle 100'den fazla yetkili cezalandırıldı

28.08.2022 12:30
Tibet'te Kovid-19 salgını nedeniyle 100'den fazla yetkili cezalandırıldı

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde ay başından itibaren artan Kovid-19 vakaları nedeniyle çok sayıda yerel yetkilinin disiplin cezaları aldığı ve görevden alındığı bildirdi.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde ay başından itibaren artan Kovid-19 vakaları nedeniyle çok sayıda yerel yetkilinin disiplin cezaları aldığı ve görevden alındığı bildirdi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Kovid-19 salgının başından bu yana az sayıda vakanın görüldüğü özek bölgede, ilk vakaların 8 Ağustos'ta görüldüğü salgın dalgası nedeniyle 100'den fazla yetkili cezalandırıldı.

Vakaların ortaya çıktığı Şigazı şehrinde 77 yetkiliye disiplin cezaları verilirken bunlardan 10'u görevden alındı.

Nepal sınırındaki Şannan'da ise 6 yetkiliye disiplin cezası verilirken 2'si görevden uzaklaştırıldı.

Özerk Bölge'nin merkezi Lhasa'da ise geçen hafta 22 yetkiliye disiplin cezaları verildi.

Bu arada bu ay içinde vaka artışı görülen Haynan eyaletinde aralarında Sanya şehrinin Ciyang ilçesinin Komünist Parti Sekreteri Gu Hao'nun olduğu 6 yetkiliye disiplin cezaları verilirken sekreter görevinden alındı.

Çin'in popüler tatil beldesi Haynan'da ortaya çıkan salgın nedeniyle 6 Ağustos'ta karantina ilan edilmiş, yaklaşık 80 bin turist Ada'da mahsur kalmıştı.

Tibet ve Haynan eyalet yönetimlerinden yapılan resmi açıklamalarda, yetkililerin, "salgın önleme ve kontrol çalışmalarının uygulanmasındaki yetersizlikler, bürokratik tavır, biçimcilik, yetersiz performans ve görevi ihmal nedeniyle" cezalandırıldığı ifade edildi.

Son 24 saatte 1444 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada Çin ana karasında son 24 saatte 150'si yurt dışı kaynaklı 1444 vaka tespit edildi.

Hastalık belirtisi gösteren yurt içi kaynaklı 259 vakanın 70'i Haynan eyaletinde, 51'i ise Tibet Özerk Bölgesi'nde görülürken, hastalık belirtisi göstermeyen yurt içi kaynaklı 1035 vakanın 452'si Tibet'te, 125'ise Haynan'da kaydedildi.

Vaka sayılarının diğer ülkelere göre nispeten az olmasına rağmen verilen cezalar, Çin yönetiminin "sıfır vaka" stratejisini uygulamadaki ısrarından kaynaklanıyor.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Çin Komünist Partisinin bu sonbaharda yapılacak kritik kongresi öncesinde verilen cezalar, Pekin'in yerel yönetimlere tedbirlerin ödünsüz uygulanmasına dair verdiği mesaj olarak yorumlanıyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Nepal, Tibet, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tibet'te Kovid-19 salgını nedeniyle 100'den fazla yetkili cezalandırıldı - Son Dakika
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