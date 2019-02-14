Son Dakika Haberleri: Çin'in Ticaret Fazlası Ocak'ta Yıllık Yüzde 112.5 Yükseldi

Çin'in Ticaret Fazlası Ocak'ta Yıllık Yüzde 112.5 Yükseldi

1 saat önce

– Çin'in Ocak ayındaki ticaret fazlası, geçen yılın aynı ayındaki 18.4 milyar dolardan, beklenti olan 33.5 milyar doların da üzerinde, yüzde 112.5 artışla 39.1 milyar dolara tırmandı.

Çin'in Ticaret Fazlası Ocak'ta Yıllık Yüzde 112.5 Yükseldi, System.String[]
Çin'in Ocak ayındaki ticaret fazlası, geçen yılın aynı ayındaki 18.4 milyar dolardan, beklenti olan 33.5 milyar doların da üzerinde, yüzde 112.5 artışla 39.1 milyar dolara tırmandı.

Resmi verilere göre, Ocak ayın Çin'in ihracatı yüzde 9.1 yükselirken, ithalatı yüzde 1.5 düştü. Beklenti ihracatın yüzde 3.3 ve ithaların yüzde 10.2 düşmesiydi.

Ocak ayında Çin'in ABD ile olan ticaret fazlası, Aralık ayındaki 29.8 milyar dolardan 27.3 milyar dolara gerilerken, yetkililer yeni ay yılı tatili sebebiyle verilerde sapma olabileceğini duyurdu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:55 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'den Dünya Siyasetine Yeni Tartışma Konusu: Uzay, ABD'nin Tapulu Malı Değil Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı

Fransa'da Polisi Döven Şampiyon Boksör Christophe Dettinger'e 2 Yıl Hapis Verildi İddaa İhalesini Kazanmaya Yakın Olan Yıldırım Demirören, TFF'den İstifa Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 11:34:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'in Ticaret Fazlası Ocak'ta Yıllık Yüzde 112.5 Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]