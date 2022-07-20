Çin'in Tiencin şehrinde çöken binadaki doğal gaz patlamasında 1 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Tiencin şehrinde çöken binadaki doğal gaz patlamasında 1 kişi öldü

20.07.2022 04:59
Çin'in Tiencin şehrinde çöken binadaki doğal gaz patlamasında 1 kişi öldü

Çin'in Tiencin şehrinde bir kısmı çöken apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'in Tiencin şehrinde bir kısmı çöken apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal medyadaki haberlere göre, dün sabah saatlerinde yaşanan patlamada 12 kişi yaralanırken 3 kişiden hala haber alınamıyor.

Kentin kuzey banliyösü Beyçın ilçesindeki 7 katlı apartmanın 3 katı çökerken, çökmenin etkisiyle doğal gaz patlaması meydana geldi.

Şu ana kadar 1 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kazanın eski binanın imar altyapısının yetersizliğinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Tiencin'de 2015'te bir kimya deposunda meydana gelen patlamada 173 kişi yaşamını yitirmişti. Yapılan soruşturmada patlamanın, kimyasal maddelerin hatalı depolanması sonucu meydana geldiği anlaşılmış, yerel yetkililer ihmal nedeniyle suçlu bulunmuştu.

Eskiyen altyapı problemi

Çin, son 40 yıldaki hızlı ekonomik büyüme ve kentleşmenin ardından bazı konut ve sanayi bölgelerindeki eskiyen altyapıyı yenileme sorunu ile karşı karşıya bulunuyor.

Şandong eyaletinin Çingdoa kentindeki limanın doğu kısmında yer altı doğal gaz borularındaki sızıntı nedeniyle meydana gelen patlamada 62 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuz 2021'de Hubey eyaletinin Şiyan şehrinde bir marketteki doğal gaz patlamasında da 25 kişi hayatını kaybetmiş 138 kişi yaralanmıştı. Ekim 2021'de Liaoning eyaletinin merkezi Şınyang'da bir restorandaki doğal gaz patlamasında 4 kişi ölmüş, 28 kişi yaralanmıştı.

Bu yıl Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde 29 Nisan'da çöken binada ise 53 kişi yaşamını yitirmişti.

YORUMLAR
500
Çin'den ABD'ye Taiwan'a Silah Satışını Durdurma Çağrısı Çin'den ABD'ye Taiwan'a Silah Satışını Durdurma Çağrısı Çin'den İthalatı Mayıs'ta İki Katını Aşan İrlanda'nın Toplam İthalatı 41 Ayın Zirvesinde Çin'den İthalatı Mayıs'ta İki Katını Aşan İrlanda'nın Toplam İthalatı 41 Ayın Zirvesinde
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Tiencin şehrinde çöken binadaki doğal gaz patlamasında 1 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:06 Astana zirvesinin ardından Beyaz Saray'dan "tahıl koridoru" sözleri: Erdoğan müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor
01:03 Tahran'daki üçlü zirvede üç liderden de Suriye için farklı öneriler geldi
01:00 İsmailağa Cemaati'nden kaset tehdidinde bulunan Saadeddin Ustaosmanoğlu'na tepki: Mezkûr şahsın cemaatimiz adına açıklama yapma yetkisi yoktur
00:49 Bolu'da 52 kişinin içme suyundan zehirlendiği olayda 10 vatandaş yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 Üçlü zirveye bu gergin anlar damga vurdu: 1 dakika boyunca Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in rahatsızlığı suratına yansıdı
00:42 "Kaset" tartışmasıyla uğraşan Cübbeli Ahmet'ten "FETÖ çıkışı: Kasetleri çıkarmayan melundur! Allah'ın laneti üzerine olsun!
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:49 Keçiboynuzu çalarken uyaran komşulara ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 05:05:10. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in Tiencin şehrinde çöken binadaki doğal gaz patlamasında 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement