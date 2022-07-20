Temmuz 2021'de Hubey eyaletinin Şiyan şehrinde bir marketteki doğal gaz patlamasında da 25 kişi hayatını kaybetmiş 138 kişi yaralanmıştı. Ekim 2021'de Liaoning eyaletinin merkezi Şınyang'da bir restorandaki doğal gaz patlamasında 4 kişi ölmüş, 28 kişi yaralanmıştı.

Çin, son 40 yıldaki hızlı ekonomik büyüme ve kentleşmenin ardından bazı konut ve sanayi bölgelerindeki eskiyen altyapıyı yenileme sorunu ile karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'in Tiencin şehrinde çöken binadaki doğal gaz patlamasında 4 kişi öldü - Son Dakika

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