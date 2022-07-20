Çin'in Tiencin şehrinde çöken binadaki doğal gaz patlamasında 4 kişi öldü - Son Dakika
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Çin'in Tiencin şehrinde çöken binadaki doğal gaz patlamasında 4 kişi öldü

20.07.2022 17:42
Çin'in Tiencin şehrinde çöken binadaki doğal gaz patlamasında 4 kişi öldü

Çin'in Tiencin şehrinde bir kısmı çöken apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.

Çin'in Tiencin şehrinde bir kısmı çöken apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.

Ulusal medyadaki haberlere göre, akşam saatlerinde göçük altından çıkarılan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

Dün sabah saatlerinde yaşanan patlamada ölenlerin sayısı 4'e yükselirken 13 kişi de yaralandı.

Kentin kuzey banliyösü Beyçın ilçesindeki 7 katlı apartmanın yukarıdan 3 katının çökmesinin ardından doğal gaz patlaması meydana gelmişti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken kazanın eskimiş binanın altyapısının yetersizliğinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Tiencin'de 2015'te bir kimya deposunda meydana gelen patlamada 173 kişi yaşamını yitirmişti. Yapılan soruşturmada patlamanın, kimyasal maddelerin hatalı depolanması sonucu meydana geldiği anlaşılmış, yerel yetkililer ihmal nedeniyle suçlu bulunmuştu.

Eskiyen altyapı problemi

Çin, son 40 yıldaki hızlı ekonomik büyüme ve kentleşmenin ardından bazı konut ve sanayi bölgelerindeki eskiyen altyapıyı yenileme sorunu ile karşı karşıya bulunuyor.

Şandong eyaletinin Çingdoa kentindeki limanın doğu kısmında yer altı doğal gaz borularındaki sızıntı nedeniyle meydana gelen patlamada 62 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuz 2021'de Hubey eyaletinin Şiyan şehrinde bir marketteki doğal gaz patlamasında da 25 kişi hayatını kaybetmiş 138 kişi yaralanmıştı. Ekim 2021'de Liaoning eyaletinin merkezi Şınyang'da bir restorandaki doğal gaz patlamasında 4 kişi ölmüş, 28 kişi yaralanmıştı.

Bu yıl Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde 29 Nisan'da çöken binada ise 53 kişi yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Tiencin şehrinde çöken binadaki doğal gaz patlamasında 4 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'in Tiencin şehrinde çöken binadaki doğal gaz patlamasında 4 kişi öldü - Son Dakika
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